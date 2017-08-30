Satış ve Pazarlamada yeni dönem

“Satış ve pazarlama odaklı” ihtisas toplantısı Yeni Asya Gazetesi Barla Tesislerinde gerçekleştirildi.

Yoğun bir gün süren toplantıya neşriyat hizmetlerine önemli katkılar sunan Satış Mağazası temsilcilerimizle, müessesemizi temsilen Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, Genel Müdürümüz Ramazan Bayram, gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Araştırma Merkezi Koordinatörü Abdullah Eraçıkbaş ve Satış ve Pazarlama Müdürümüz Cesim Aydın (sağda) katıldılar.

Satış ve Pazarlama Birimimizin öncülüğünde tertiplenen “satış ve pazarlama odaklı” ihtisas toplantısı Yeni Asya Gazetesi Barla Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Yoğun bir gün süren toplantıya neşriyat hizmetlerine önemli katkılar sunan Satış Mağazası temsilcilerimizle, müessesemizi temsilen Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, Genel Müdürümüz Ramazan Bayram, gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Araştırma Merkezi Koordinatörü Abdullah Eraçıkbaş ve Satış ve Pazarlama Müdürümüz Cesim Aydın katıldılar.

Yönetim Kurulu Başkanımız ve yöneticilerimizin neşriyat hizmetlerimizin önemini vurgulayan ve gündemimizin birinci maddesi yapılması gerektiğini vurguyan selâmlama konuşmalarının ardından daha önceden belirlenmiş gündeme geçildi. Gazete satışı, kitap satış, Can Kardeş Yayınları, Takvim ve promosyon satış, dergilerimiz, kampanyalarımız, satış kanallarımızın çeşitlendirilmesi, e-satışlarımız, e-kitap projesi, fuarlar, satışlarımızın arttırılması başlıkları altında düzenlenen toplantının sunuş konuşmasını Cesim Aydın yaptı.

İlk olarak gazete satışları ve tanıtım gazetesi üzerinden duran Aydın, tanıtım gazetesinin görünürlüğümüzü arttırdığını ve yeni okuyucu bulunmasında önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, tanıtım gazetesi uygulamasının süreceğini dile getirdi.

Aydın bürolarımızın yeniden yapılandırılarak satış mağazalarına dönüştürmenin ilk adımlarını attıklarını belirterek, bu konuda müessese ile temsilcilerimizin yapacağı ortak çalışmaya dikkat çekti. İskonto oranlarının yeniden belirlendiğini belirten Aydın, alt yapısının hazırlanmakta olduğunu söylediği Kibo sistemi ile merkez satış servisimizle bürolarımızın online bağlanacağını ve stokların anlık görülebileceğini dile getirdi. Çocuk yayınlarımızın çeşitlendirilmesi taleplerine de cevap veren Aydın bu konuda çalışmalar yapılacağını söyledi. 2018 yılı Yeni Asya ve Bediüzzaman takvimleri hakkında da bilgi veren Aydın, satış mağazası temsilcilerinden takvim satışları için özel gayret göstermelerini talep etti.

Kampanyalarımızın da konuşulduğu toplantıda özel günlerde yapılan kampanyalarımıza okuyucu ve temsilcilerimizden hazırlıklı olmaları istendi. Fuarlarda yer almanın tanıtımının ve kamuoyu oluşturulması açısından önemine değinen Aydın, özellikle birçok yayınevinin sergilemekten çekindiği bir zamanda Risale-i Nurlar’ı teşhir etmek ve kamuoyuna duyurmak için önemli bir zemin olduğuna dikkat çekti. Aydın okuyucularımızı da fuarlara beklediklerini kaydetti.

Sunuş konuşmasının ardından müzakerelere geçildi. Temsilcilerimiz görüşlerini dile getirip icra ettikleri satış ve pazarlama yöntemlerinden örnekler sundular. Satış mağazası olmayan illerde büro açılması teklifine ilk olumlu talep Burdur temsilciliğinden geldi. Önümüzdeki günlerde müessese ile yapılacak ortak çalışma ile satış mağazasının ilk adımları atılacak. İki gün boyunca verimli müzakerelerle geçen toplantı sonuç odaklı alınan kararlar ile sona erdi.

Katılımcılar, iki gün süreyle bize ev sahipliği yapan Barla Tesislerimiz’in de tatil ve okuma programları için en verimli bir şekilde değerlendirilmesi dileklerinde de bulundular.

HABER: SELÇUK SUBAŞI