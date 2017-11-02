Savaş Ay'ın kızı gözaltına alındı

9 Kasım 2013 tarihinde, 59 yaşında gırtlak kanseri nedeniyle ölen gazeteci-yazar Savaş Ay’ın Torba’da sahibi olduğu yazlık, mirasçı çocuklarını birbirine düşürdü.

Yazlıkla ilgili açılan dava için Savaş Ay’ın kızı Sanem Dolun Ay, 31 Ekim Salı günü Muğla’ya geldi. Sanem Dolun Ay’a annesi Türkan Demir de eşlik etti. Anne-kız, avukatları Ahmet Erdem Uslaş’ın eşliğinde, Torba’ya yazlığı görmeye gitti. Bu durum üzerine diğer mirasçı Can Ay’ın ‘konut dokunulmazlığını ihlal’den suç duyurusunda bulunmasıyla Sanem Dolun Ay ve annesi Türkan Demir, aynı gün gözaltına alındı. Anne-kız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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