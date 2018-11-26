Savaşta bile ihlal edilemez

İnsan haklarının önemine değinen Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, insan hakları hukukunun sadece OHAL ve olağandışı durumlarda değil uluslar arası savaşlarda bile riayet edilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizdi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile Küresel Düşünce Enstitüsü, Birleşmiş Milletler İstanbul Protokolü’nün yıldönümünde ‘21. Yüzyılda İnsan Hakları ve Kötü Muamele’ konulu konferans düzenledi. Konferansta konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, insan hakları hukukunun sadece OHAL ve olağandışı durumlarda değil uluslararası savaşlarda bile riayet edilmesi gereken bir alan olduğunu kaydetti. Taksim Divan Otel’de gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Fuat Keyman yaptı. Konferansın konuşmacıları ise İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele veya Cezalandırma alanlarında çalışan BM Özel Röportörü Prof. Nils Melzer, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı idi.

“Mağdurum” diyenin sesini duymamız gerekir

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, BM’nin insan haklarının korunması konusundaki yükümlülüklerini genişletmesi gerektiğini söyledi. Evrensel’de yer alan habere göre, insan hakları hukukunun sadece OHAL ve olağandışı durumlarda değil uluslar arası savaşlarda bile riayet edilmesi gereken bir alan olduğunu kaydeden Tarhanlı, Türkiye BM’nin kurucu ülkelerinden biridir. İnsan hakları hukuku mağdur odaklıdır ve mağdurum diyenin sesini duymanızı gerektirir susturmak değil. Kamu yetkililerinin bunu bilmesi lâzım. İdareyi insanî kılmak için çalışanları böyle yetiştirmek lâzım” diye konuştu.

İnsan hakları eğitimi şart

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi ise konuşmasında, insan hakları ile ilgili daha kapsamlı bir eğitime ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Kamu görevlisi olmak için insan hakları eğitiminin şart olması gerektiğini belirten Kuçuradi, hukukla işkencenin önüne geçilemeyeceğini, ancak eğitim sayesinde işkence oranının azalabileceğini kaydetti. İnsan hakları kanunun ve hukukun temelini oluşturmalı. İnsan hakları ile ilgili daha kapsamlı eğitime ihtiyaç var. Kamu görevlisi olmak için bu eğitim şart olmalı. İşkencenin önüne tek başına geçer mi? Hayır. Ama işkence oranı azalır. Hukukla işkencenin önüne geçemezsiniz. Hukuktan önce eğitime önem vermeliyiz.”