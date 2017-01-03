Savcı, Barbaros Şansal'a tutuklama istedi

Yılbaşı gecesi sosyal medyada paylaştığı video ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' iddiasıyla savcılığa çıkarılan modacı Barbaros Şansal, daha sonra tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, İstanbul Adalet Sarayına getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan Şansal, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Barbaros Şansal, yayın yoluyla "halkı kin ve düşmanlığı tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. AA

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