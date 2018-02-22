Savcı, Berberoğlu kararına itiraz etti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi duruşma savcısı, Enis Berberoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde düzenlenen 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara itiraz etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 'gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan hapis cezası verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması istemiyle Yargıtay'a sunulmak üzere temyiz dilekçesi verdi. Yargıtay'a gönderilmek üzere hazırlanan temyiz dilekçesi, hükmü veren 2. Ceza Dairesi'ne sunuldu. Temyiz dilekçesinde, TCK'nin 329/1. maddesinden ceza verilen Berberoğlu'nun eyleminin, TCK'nın 330/1. maddesindeki 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama' suçunu oluşturduğu belirtildi. Dilekçede, Berberoğlu'nun eyleminde 'casusluk' özel kastının oluştuğu kaydedildi. Sanık Berberoğlu'nun TCK'nin 330/1. madde yerine 329/1. maddesinden cezalandırılarak talebe aykırı hüküm oluşturulduğuna vurgu yapılan dilekçede, bu nedenle verilen hükmün bozulması istendi. Dilekçede, Enis Berberoğlu'nun duruşmada verilen esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

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