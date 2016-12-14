Savcı Odatv davasında beraat istedi

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın aralarında bulunduğu 13 sanıklı Oda TV Davası'nda savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, somut ve yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatini talep etti. Istanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Hanefi Avcı, Ahmet Şık, Yalçın Küçük, Barış Pehlivan, Barış Terk Oğlu, Nedim Şener, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk katıldı. Savcının mütalaasına karşı sanıklar savunmalarını yapıyor. DHA

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