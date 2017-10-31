Savcılık hakkında soruşturma başlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığı ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tezcan hakkında soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, önceki gün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a destek vermek için kente gitmiş, burada yaptığı konuşmada “Ne demiş Süleymanpaşa Belediye Başkanımız; ‘Faşist, diktatör’ demiş. Kime demiş? AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’a demiş. İddia bu. Şimdi Ekrem Başkan bu lafı dedi ya da demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum, şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de” demişti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Tezcan'a sert tepki göstermiş, "CHP’li Bülent Tezcan’ın nefret söylemi, ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır. Bu konuda yasal yollara başvurulacaktır" demişti.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Tezcan'a "Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir. Büyük bir düşmanlık hissi var. Türkiye’de tek faşist parti CHP’dir. Geçmiş bunun tanığıdır" sözleriyle tepki göstermişti.