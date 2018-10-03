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4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Sayıştay açıkladı: Saray günde 1.8 milyondan fazla para harcadı

03 Ekim 2018, Çarşamba 17:30
Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 2017 yılı giderlerine ilişkin denetim raporunu yayımladı.

Rapora göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı, günde 1.8 milyondan fazla para harcadı. Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın hesaplarına ilişkin denetiminin sonuçları şöyle: “Beştepe’nin 2017 yılı için yaptığı 658 milyon 240 bin 289 TL ile ayda yaklaşık 54 milyon, günde ise yaklaşık 1.8 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Başta başdanışmanlar olmak üzere Cumhurbaşkanlığı’nın bütün personeline yılda toplam 106 milyon 813 bin 327 TL harcama yapıldı. Buna tüm personelin 11 milyon 27 bin 54 TL’lik sosyal güvenlik prim giderleri de eklendiğinde, Beştepe’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil bütün personeline 1 yılda toplam 117 milyondan fazla harcama yaptığı, Beştepe’nin aylık personel harcamasının da 9.8 milyon TL’yi aştığı anlaşıldı.

Etiketler: sayıştay, cumhurbaşkanlığı sarayı
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