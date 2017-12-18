Scope’da hatırlattığımız proje tekrar gündemde

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün 14 Aralık’taki scope yayınında İİT İstanbul zirvesinden çıkan kararları yorumlarken hatırlattığı “Filistin’de sanayi bölgesi” projesi tekrar gündeme geldi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milliyet’e yaptığı açıklamada “Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye’ye geldiğinde ben refakat ettim. Filistin’in Cenin bölgesinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği desteği ile organize sanayi bölgesi kuruyoruz” dedi.

Güleçyüz, söz konusu yayında Filistin’in ekonomik anlamda da desteklenmesi gerekliliğini vurgularken şöyle demişti: “Burada benim bildiğim tek somut proje 1996 yılında rahmetli Demirel’le gittiğimiz Filistin gezisinde gündeme gelmişti. Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin inisiyatifiyle Gazze’ye bir organize sanayi bölgesi kurulması. Orada bir üretim tesisi ve sanayi yok, işsizlik var, sefalet var, fakirlik var. Onun için somut projelerle buranın ekonomisini ayağa kaldırma noktasında tek proje oydu. Fakat neredeyse 22 sene geçti o gezinin üzerinden, tek bir çivi bile çakılmış değil.”

14 Aralık’taki scope yayınını izlemek için tıklayınız:

İİT toplantısı ve alınan kararlar