Seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin, milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesini öngören 3. maddesi kabul edildi.

Bugün TBMM Anayasa Komisyonunda devam eden Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde teklifin 3. maddesi kabul edilerek milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmiş oldu. Dün de AKP oylarıyla kabul edilen ‘yargı yetkisi' başlıklı maddeye ‘tarafsız' ibaresi eklenmesini öngören Anayasa değişiklif teklifinin birinci maddesi kabul edilmiş ve "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır" ifadelerine sahip olan ‘Madde 9', "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır" şeklinde değiştirilmişti.

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