Seçim bitti, şimdi eylem zamanı

Türkiye’nin sorunlarına acil olarak çözüm bulunması gerektiğini belirten ve siyasilere çağrılarda bulunan Denge ve Denetleme Ağı ‘seçim bitti, artık eylem zamanı’ diyerek adalet ve şeffaflık çağrısında bulundu.

Türkiye’nin sorunlarına acil olarak çözüm bulunması gerektiğini belirten ve siyasilere çağrılarda bulunan Denge ve Denetleme Ağı şu açıklamalarda bulundu: 24 Haziran seçimleriyle vatandaştan görev ve yetki devralan tüm siyasiler, Türkiye’nin acil sorunlarını çözebilmek adına, bildirgelerinde ortaklaştıkları dört alanda (güçlü meclis, tarafsız ve bağımsız yargı, güçlendirilmiş yerel yönetimler ve iyi yönetişim) ivedi ve somut reform adımları atmalı. Biz de Denge ve Denetleme Ağı olarak, müzakere ve katılımla taçlanmasını umduğumuz reform süreçlerinin, 271 üyemiz ve seçimde yüksek bir katılıma imza atmış vatandaşlar adına takipçisi olacağız.

Sorunların çözümü katılımcı demokraside

Katılımcı demokrasi çağrısında bulunan Denge ve Denetleme Ağı, “Ekonomi, eğitim, sağlık, insan, çocuk ve hayvan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, hukukun üstünlüğü gibi pek çok hayatî alanda Türkiye’nin tüm siyasi aktörler tarafından dile getirilen ve uzun zamandır hayata geçmeyi bekleyen acil bir reform gündemi bulunuyor. 24 Haziran seçimleri, bu alanlarda sorunlarımıza ortak ve yapıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli imkan ve fırsatı yarattı. Hâli hazırda yeni bir hükümet sistemine de geçilmişken, yasama ve yürütmenin temsilcileri, seçim öncesi bildirgelerinde ortaklaştıkları, denge denetleme açısından hayati değerde dört ortak alanda bir arada çözüm üretebilmek için vakit kaybetmeden harekete geçmeli. Çünkü, acil ve ortak sorunlarımıza katılımcı demokrasiyle çözüm bulabilmenin yolunun, sağlıklı işleyen denge denetleme mekanizmalarının mevcudiyetine bağlı olduğunu biliyoruz.” dedi.

Etkin Meclis şart

Meclisin etkin olması gerektiğini vurgulayan Denge ve Denetleme Ağı çağrısına şu sözlerle devam etti: “Güçlü ve etkin meclis diyerek, farklı kesimlerin sesi olan, hesap vermede sorumlu, yasama sürecinde uzlaşmacı ve yürütmeyi denetlerken tam yetkili bir meclis yapısını ortaya koyduk. Böyle bir mecliste temsilciler doğrudan seçmene karşı sorumlu, yasa yapım süreçleri katılımcı, yasama ve denetim süreçleri açık ve şeffaftır. Bağımsız ve tarafsız yargı derken, yürütmenin olası tesirinden bağımsız, hukuku uygularken tarafsız, insan haklarını gözeten, çoğulcu bir yargı ortaya koyduk. Böylece hâkimler karar verirken bağımsız, yargılarken adil ve denetlemeye açık olabilir. Güçlü yerel yönetim ile yetkileri artmış, merkezi yönetimin gücünü dengeleyen, denetlenmeye açık bir yerel yönetim yapısını ifade ettik. Dahası, vatandaşa yakın ve onunla birlikte yöneten yerel yönetimlerin güçlü yapıda olacağını dile getirdik.”