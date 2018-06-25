Seçim bitti tartışma bitmedi

16 NİSAN REFERANDUMUNDAKİ TARTIŞMALAR 24 HAZİRAN’DA DAHA YOĞUN ŞEKİLDE GÜNDEME GELDİ.

Sayımlar halka kapatıldı

Oylama sürerken bazı sandıklarda tesbit edilen usulsüzlüklere müdahale edildi, ama sayım başladıktan sonra birçok yerde sandıkların müşahitlere ve halka kapatılması engellenemedi. AA verileri ve onlara dayandırılan yayınlar da manipülasyon tartışmalarını tetikledi.

İYİ Parti, SP ve DP Mecliste

YSK’nın açıkladığı sonuçlarla AA’nın verileri arasındaki mesafe yoğun tartışmalara yol açtı. Milletvekili seçiminin ortaya koyduğu önemli sonuçlardan biri AKP’nin Mecliste çoğunluğu kaybetmesi oldu. İyi Parti, DP ve SP de yeni Mecliste temsil edilecek.

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