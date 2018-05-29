Seçim broşürümüz çıktı

24 Haziran seçimi için hazırladığımız 2 sayfalık “Demokrasi ve adalet için Millet İttifakı” broşürümüz çıktı. İttifakın temel prensiplerinin özlü spotlar halinde özetlendiği broşür için taleplerinizi 0 (546) 539 13 69 no’lu WhatsApp hattımıza bildirebilirsiniz.

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