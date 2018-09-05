‘Seçim eşit şartlarda yapılmadı’

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 24 Haziran seçimleriyle ilgili yayınladığı gözlem raporunda, seçim bürolarının çoğunda sorun yaşanmadığına, ancak seçim kampanyalarının adil ve eşit şartlarda yapılmadığına işaret etti.

Raporda, seçim sonuçlarının Türk vatandaşlarının demokrasiye bağlılığını gösterdiği belirtildi. Seçimlerin OHAL uygulaması altında gerçekleştiğine işaret edilen raporda, bu uygulama altında seçim düzenlenebileceği, ancak OHAL’in Türkiye’deki uygulanışının ‘demokratik tartışma ve çoğulcu düşüncelerin ifadesi için gerekli alanı daralttığı’ görüşüne yer verildi. Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyası yürüttüğü süreçte medyanın işlevine de dikkat çekilen raporda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) seçim gözlem misyonu (ODIHR) tarafından bazı Türk medya kuruluşlarının seçim yayınları temel alınarak gerçekleştirilen araştırmanın “Cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin medyada daha sık ve daha avantajlı yer aldığını” gösterdiği aktarıldı.

Mahalli seçim için ittifak söylentileri

Geçtiğimiz yıl Nisan 2017’de yapılan referandumda nüfusu en kalabalık 30 büyükşehirden “hayır” çıkan 17 ili muhalefete kaptırmamak için “ittifak kartını” ilk gösteren ise Cumhur ortakları oldu. MHP lideri Bahçeli İstanbul, Ankara ve İzmir’in muhalefetin eline geçmesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açabileceğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da “Yerel seçimlerde ittifak yapabiliriz!” çıkışı geldi. “Seçimlere tek başımıza gireceğiz” diyen muhalefet partileri ise bu konuda henüz bir renk vermiyor. “Hayır” oylarının önde çıktığı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İzmir, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Van gibi 17 ilin arasında iktidar en fazla İstanbul ve Ankara’nın muhalefetin eline geçmesinden korkuyor.. MHP’nin yerelde ittifak teklifine çok olumlu duran iktidar sözcüleri ise prensipte anlaşmaya vardığı izlenimi veriyor.