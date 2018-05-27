Seçim güvenliği için: Adil Seçim Seferberliği

24 Haziran’da muhalif seçmenin ve partilerin en büyük endişesi sandık güvenliği. Bu endişeyi gidermek üzere CHP bir akıllı telefon uygulaması hazırladı.

Uygulamanın adı “Adil Seçim Seferberliği. ”CHP bir ilk olan “Adil Seçim Seferberliği” adlı uygulamayla, görevlilerin sandıklarının başında olup olmadığını kontrol edecek, sandık sonuçlarını hemen sisteme kaydedecek ve bu verileri Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tutanaklarıyla karşılaştıracak. CHP’nin Bilgi ve İletişim’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, uzun süredir üzerinde çalışılan ve bir ilk olan bu uygulama ile partilerin güç birliğini ilk kez DW Türkçe’ye anlattı. Adıgüzel’in verdiği bilgilere göre, uygulamanın işlevleri şunlar olacak: “Sisteme gönderilen fotoğraflar OCR - Optik Karakter Tanıma sistemiyle taranacak. Tutanaktaki veriler ve sonuç bu yolla kendiliğinden ve hızla sisteme yüklenecek. YSK’nın 3 dakikada bir erişime açtığı sonuçlarla, sisteme uygulama yoluyla giren sonuçlar karşılaştırılacak. Sonuçlar arasında uyumsuzluk olursa, sistem uyarı verecek. Sistemin uygulanması için akıllı telefon kullanmak yeterli olacak. Her okulda bir bilişim görevlisi de hazır bulunacak. Akıllı telefon kullanılamadığı durumlarda sonuçlar ilçe başkanlıklarındaki görevlilerce web tabanlı sisteme girilecek. Bütün bu veriler bir merkezde web bazındaki bir sistemde toplanacak ve gerekli müdahaleler de burada belirlenecek.”