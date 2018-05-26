‘Seçim ittifakı’na itiraz kararı 31 Mayıs’ta karar bağlanacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasî partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu, 31 Mayıs Perşembe günü esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvurunun ilk incelemesini yaparak, esastan incelenmesine karar veren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini 31 Mayıs Perşembe günü, esastan görüşülerek karara bağlayacak.

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