Seçim sonuçları gelmeye devam ediyor

Türkiye genelinde, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için saat 08.00’de başlanan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanması ile sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 18:45'te kaldırdı.
Sandıklar kapandı oylar sayılıyor...
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Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi sonuçları (AA)
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Sandıklar kapandı oylar sayılıyor
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımı başladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.
Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.
Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.
AA