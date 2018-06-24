Seçim sonuçları gelmeye devam ediyor

Türkiye genelinde, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için saat 08.00’de başlanan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanması ile sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 18:45'te kaldırdı.

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