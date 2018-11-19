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19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak

19 Kasım 2018, Pazartesi 18:31
Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak. 

Açıklanması beklenen seçim takvimine göre, seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

Ardından siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri istenecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması, www.ysk.gov.tr'de de seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.

Takvime göre, ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek. Aynı gün siyasi partilerin, ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.

Şubat ayı takvimi

Öngörülen takvime göre, hangi siyasi partinin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları şubat ayı başında ilan edilecek.

Sandık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek seçmen kütükleri şubat ayının ilk haftasında kesinleştirilecek.

Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek ilçe seçim kurullarına şubat ayının ikinci haftasında vermesi gerekecek.

Aday listelerindeki eksiklikleri siyasi partiler şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlayacak. Ertesi gün geçici aday listeleri ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı da bu süreçte yapılacak.

Mart ayı süreci

Planlanan seçim takvimine göre, mart ayının ilk günü aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü olacak. Bu ayın başında, kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil), ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de aynı gün başlanacak.

Seçim propaganda ve yasaklarının, seçime 10 gün kala yani 21 Mart'ta başlaması öngörülüyor.

Seçime bir hafta kala seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

Seçim propagandası seçimden bir gün önce 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta oy vermek için sandık başına gidecek. 

AA

Etiketler: yerel seçim
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