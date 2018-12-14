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Seçim takvimi belli oldu

14 Aralık 2018, Cuma 10:21
YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler için hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimlerin başlangıcını 1 Ocak olarak belirlediği seçim takvimi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Seçim takvimine göre YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak'ta ilan edecek. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak'ta çekilecek kurayla belirlenecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00'de çıkarıldıkları askıdan 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de indirilecek.

Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirme süresi 3 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek.

Takvime göre, ön seçim-aday yoklaması 10 Şubat Pazar günü yapılırken, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için de il seçim kurullarınca 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.

Seçim takvimi

YSK'nın mahalli idareler seçimlerine kadar geçecek sürede yapılacak iş ve işlemler için belirlendiği seçim takviminin bazı önemli tarihler şöyle:

1 Ocak 2019 Salı - Seçimin başlangıç tarihi.

2 Ocak 2019 Çarşamba - Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

3 Ocak 2019 Perşembe - Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri istenecek.

4 Ocak 2019 Cuma - Saat 08.00 itibarıyla muhtarlık bölgesi askı listeleri askıya çıkarılacak ve www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları sorgulanabilecek.

10 Ocak 2019 Perşembe - Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmelerinin son günü.

11 Ocak 2019 Cuma - Siyasi partilerden hangilerinin hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin YSK tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi.

12 Ocak 2019 Cumartesi - Siyasi partilerin, ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi.

13 Ocak 2019 Pazar - Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterleri ön seçim ilçe seçim kurullarınca istenilmeye başlanacak.

15 Ocak 2019 Salı - Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alanlara tebligat yapılacak.

Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü.

Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ön seçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

17 Ocak 2019 Perşembe - 5 Ocak'ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek.

Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanması sona erecek.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

19 Ocak 2019 Cumartesi - Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

23 Ocak 2019 Çarşamba - Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listeleri siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılacak, ayrıca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilecek.

27 Ocak 2019 Pazar - Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

Siyasi partilerin ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler ile ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurullarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine yönelik itiraz süreci başlayacak.

28 Ocak 2019 Pazartesi - Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanacak.

29 Ocak 2019 Salı - Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, YSK tarafından incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü. (Saat 17.00'ye kadar)

Bu kapsamda yapılacak itirazların YSK tarafından karara bağlanmasının son günü. (Saat 23.59'a kadar)

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü.

31 Ocak 2019 Perşembe - Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

İtirazların değerlendirilmesinin ardından ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

Siyasi partilerin aday adayı listelerini büyükşehir belediye başkan seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü.

 

 

AA

Etiketler: yerel seçim, YSK, siyasi parti, Resmi Gazete
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