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15 NİSAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Seçim yasakları başladı

15 Nisan 2017, Cumartesi 18:18
Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik siyasi partilerin propaganda dönemi saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasına ilişkin seçim takvimine göre, 3375 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halk oyuna Sunulması Hakkındaki Kanun'un, 5'inci maddesinin (b) fıkrası gereğince seçim propagandası saat 18.00'de bitti.

Kanunun 5'inci maddesinin (b) fıkrası, anayasa değişikliklerinin açıklanması ve tanıtılması amacıyla siyasi partiler ve cumhurbaşkanının, halk oylaması gününden önceki yedinci günden itibaren, halk oylamasından önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonla propaganda yapabileceklerini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (15.04.2017), saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

Siyasi partiler veya adaylar, oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecekler, açık veya kapalı yer toplantıları radyo ve televizyonlarda canlı yayınlanabilecek, son 24 saat içinde ise benzeri program ve toplantılar yayınlanamayacak.

AA

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