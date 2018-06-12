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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Seçimi beklemeyin hemen kaldırın

12 Haziran 2018, Salı
MUHALEFETİN “OHAL’İ KALDIRACAĞIZ” SÖZÜ TOPLUMDA KARŞILIK BULUNCA İKTİDAR DA ERKEN SEÇİM KARARINDAN HEMEN ÖNCE UZATTIĞI OHAL’İ SEÇİMDEN SONRA KALDIRMA SÖZÜ VERDİ.

Akşener: Müthiş alkış alıyor

Cumhurbaşkanı ile Başbakanın seçim sonrasında OHAL’i kaldırma sinyali vermelerini değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, “OHAL’den herkesin rahatsız olduğu ortaya çıktı. Ben mitinglerde görüyorum. OHAL’i kaldırma sözü müthiş alkış alıyor” dedi.

Seçmen adalet için çok hassas

Erdoğan’ın şimdiye kadar ısrarla savunduğu ve partisinin seçim beyannamesinde de “Sürdüreceğiz” dediği OHAL’i kaldırma fikrine gelmesini, seçmen eğilimlerini belirlemek için yaptırdığı ölçümlere bağlayan Akşener, seçmenin adalet konusunda çok hassas olduğunu söyledi.

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En çok alkışı OHAL’in kaldırılması alıyor

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Her türlü siyasi görüşteki parti tarafından, kim seçilirse ertesi gün OHAL’i kaldıracağı söyleniyor. Bu karşılık buldu vatandaşta. Adaletin sağlanacağı söz konusu olduğunda müthiş bir alkış kopuyor. OHAL müthiş alkış alıyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL’in kaldırılabileceğine ilişkin mesajını, “Sayın Erdoğan’ın en önemli özelliği habire ölçtürmesidir. Seçmenin davranışlarını ölçtürmesidir. Bu ölçümler esnasında OHAL işinden herkesin son derece rahatsız olduğu ortaya çıktı” diye değerlendirdi. Akşener, Karadeniz turu sırasında Trabzon’da bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Sputniknews’in haberine göre, Cumhur İttifakı dışında kalan aday ve partiler, daha önce seçimi kazanmaları halinde OHAL’i kaldırmayı vaat ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk kez geçtiğimiz günlerde OHAL’in gözden geçirilerek kaldırılabileceği mesajını vermişti. Akşener, Erdoğan’ın bu açıklamasının nedenini, yaptırdıkları araştırmalara bağladı ve şöyle konuştu:

Vatandaş OHAL’in kalkmasını istiyor

“Sayın Erdoğan’ın en önemli özelliği habire ölçtürmesidir. Seçmenin davranışlarını ölçtürmesidir. Bu ölçümler esnasında OHAL işinden herkesin son derece rahatsız olduğu ortaya çıktı. OHAL’in bütün muhalefet partileri tarafından Millet İttifakı içinde yer alan almayan her türlü siyasi görüşteki partiler tarafından, kim seçilirse ertesi gün OHAL’i kaldıracağı söyleniyor. Bu karşılık buldu vatandaşta. Ben mitinglerde görüyorum. En çok alkışlanan konular, birincisi adalet, yani hukukun üstünlüğü dediğiniz zaman tam anlaşılmayabiliyor, adaletin sağlanacağı söz konusu olduğunda müthiş bir alkış kopuyor. OHAL müthiş alkış alıyor. Ve Kuleli, Işıklar Askeri Liseleri, GATA müthiş alkış alıyor. Yani seçmen burada çok hassas. Ölçtürmüştür. Oradan çıkan sonuç o.”

“Şırnak’ta ve Edirne’de problem aynı olmuş”

“Güneydoğu’da Şırnak’ta, Bitlis’teki problemle Edirne’deki problem aynı olmuş” diyen Akşener, Türkiye’nin her bölgesinde öncelikli sorunlar arasında genç işsizliğin yer aldığını belirtti. Edirne’deki genç ile Diyarbakır’daki genç arasında bireyselleşme ve birey olarak kendini tanıtma konusunda çok büyük bir fark bulunmadığını ifade eden Akşener, Türkiye’de bazı şeyleri konuşmak için önce Türkiye’nin normalleşmesinin lazım olduğunu dile getirdi.

Etiketler: meral akşener, seçim
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