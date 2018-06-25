Seçimlerle ilgili 3 sosyal medya gözaltısı

Antalya'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi ve sonrası sosyal medyadan hakarette bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seçim öncesinde sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunulduğu tespiti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.A. ile kardeşi S.A. gözaltına alındı. Bu arada seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra sosyal medyadan "YSK'ya gelin, Antalya'ya gelin. Ne olur Antalya'ya gelin, sokağa çıkın, adliye önüne gelin" paylaşımlarında bulunduğu öne sürülen şüpheli S.E. de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan seçim sonuçları açıklandığında adliye önüne toplanarak gerginlik çıkaran gruplarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 395

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.