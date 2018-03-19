Sedat Peker'den ÖSO'ya çelik yelek ve pick-up araç desteği

Sedat Peker, Suriye’deki Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) çelik yelek gönderdi.

Çelik yeleklerde, Sedat Peker’in “SP” şeklinde kısaltması ve ÖSO bayrağının kullanıldığı görüldü. Peker konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeleklerin temininde karşılaştıkları zorlukları ‘yılların verdiği’ tecrübeyle aştıklarını söyledi. Peker ayrıca, ÖSO’nun ihtiyacı üzerine bölgeye pick-up araçlar da göndereceğini duyurdu.

Sedatpeker.com sitesinden bir açıklama yapan Peker şu sözleri söyledi:

“Suriye’de savaşmak için o bölgeye geçen mücahid kardeşlerimizle görüştüğümde Özgür Suriye Ordusu’nun fazlaca şehit vermesinin sebebini tartışmıştık. Çelik yeleklerinin yeterli sayıda olmadığını, mevcut olanların da içine çelik plaklar dizilmiş kumaş yelekler olduğunu öğrenmiştim. Bu yelekler çok ağır oldukları için onları giyip kırsalda gerilla savaşının yapılabilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlardı. Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalarda yurtdışında yeni bir ürünün bulunduğunu seramik olduğu için en fazla 1- 2 kilo ağırlık tuttuğunu ancak fiyatı pahalı olduğu için çok fazla rağbet görmediğini söylediler.

Biz olayın maddi boyutunun YÜCE ALLAH’ın izniyle sağlayabilmiş olsak da bu sefer bu tarz ekipmanlarla ilgili Türkiye’ye uygulanan gizli bir boykotla karşılaştık. Ancak YÜCE ALLAH’a şükürler olsun ki arkadaşlarımız yılların sağlamış olduğu tecrübeyle bu sorunu da aştılar. (Şu anda çelik yeleklerin nakliyesi hızlı bir şekilde başladı.)

Yine o bölgedeki dostlarımızla konuşmalarımızda en fazla ihtiyacın pick-up tarzı araçlar olduğunu öğrendik. YÜCE ALLAH’a şükürler olsun ki onların da satın alım anlaşmalarını tamamlayarak kısa bir süre içersinde bölgeye ulaştırabilecek duruma geldik.”