Sedat Şahin adliyeye sevk edildi

"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şahin ve 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik 74 sanığın yargılandığı davanın 3 Kasım'daki duruşmasında, aralarında Sedat Şahin ve Halis Kocaman’ın da bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmişti. Şahin ve Kocaman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü başka bir soruşturma kapsamında, cezaevinden tahliye edildiği sırada gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili daha sonra yapılan operasyonda da 4 şüpheli yakalanmıştı.