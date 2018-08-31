Şeffaflık uyarısı

TÜRKİYE’NİN AB İLE OLAN İLİŞKİLERİNİ DÜZELTMEYE KARAR VERMESİNİ DEĞERLENDİREN UZMANLAR, BUNUN İÇİN DAHA ŞEFFAF BİR SİYASÎ ORTAMIN GEREKLİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİLER.

ZORUNLU OLARAK AB ROTASI

“Türkiye zorunlu olarak AB rotasına yeniden girmeye çalışıyor” şeklinde konuşan ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, şöyle devam etti: “Yalnız; bu arzunun sadece Türkiye tarafından hissedildiğini ortaya koymak gerekiyor. AB tarafında ise böyle bir arzuya dair sinyal yok.”

ANKARA SAMİMİYETİ ORTAYA KOYMALI

Türkiye’nin AB Daimî Temsilciliği görevini de yapmış olan emekli büyükelçi Selim Kuneralp ise Reform Eylem Grubu’nun neden üç yıldır toplanmadığını sordu. Kuneralp, DW Türkçe’ye “Ankara, ilişkileri temize çektiği konusunda samimiyetini açıkça ortaya koymalı ve daha şeffaf bir siyasî ortama geçmeli” dedi.

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Şeffaf ve kararlı duruş şart

ABD ile kriz yaşayan Türkiye, AB üyeliği yolunda reformlara hız verme kararı aldı. Ancak uzmanlar, ‘daha şeffaf ve daha kararlı bir siyasÎ ortama geçilmeli’ uyarısında bulunuyor.

İlk toplantısını Kasım 2014’te yapan ve Türkiye’nin AB’ye üyelik yolunda gerçekleştireceği reformlar için takvim- çalışma prensibi ortaya koyan Reform Eylem Grubu’nun üç yıldır yapılamayan toplantıları yeniden başladı. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldı. Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesinin ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda alınan kararları dört bakan düzenledikleri ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Bakanların verdikleri mesajlarda Ankara’nın AB’ye tam üyelik konusunda kararlılık sergileyeceği ve önümüzdeki süreçte önceliğinin reform olacağı vurgusu yapmaları dikkat çekti.

‘Türkiye, AB rotasına girmeye çalışıyor’

ABD ile tırmanan krizin hemen üstüne Ankara’nın AB yolunda açılım yapmaya çalışması ne anlama geliyor? DW Türkçe’ye konuşan ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden Prof. Hüseyin Bağcı bu soruyu “Türkiye zorunlu olarak AB rotasına yeniden girmeye çalışıyor” sözleriyle cevapladı. Türkiye’nin AB’ye üyelik yolunda 2002-2007 döneminde sergilediği reform kararlığını hatırlatan Bağcı’ya göre AKP hükümetinin “o döneme dönüş arzusu” ortaya çıkmış durumda. “Bu arzu da, ABD ile yaşanan ve tırmandıkça tırmanan krizden nasıl çıkılabileceğine ilişkin formül arayışından kaynaklanıyor” diyen Bağcı, “Yalnız; bu arzunun sadece Türkiye tarafından hissedildiğini ortaya koymak gerekiyor. AB tarafında ise böyle bir arzuya dair sinyal yok” uyarısında bulunuyor. Bağcı, bu yüzden kısa vadede Ankara’nın sonuç almasının mümkün olmadığını öngörüyor, ancak AB tarafından özellikle takip edilen içişleri ve adalet bakanlarının reform kararlığı sergilemesinin “çok ilginç” olduğunu belirtiyor. Bağcı, “Bu kararlılık nasıl sonuçlar verecek hep birlikte göreceğiz” diyor.

‘Ankara samimiyetini ortaya koymalı’

Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliği görevini de yapmış olan Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp ise Reform Eylem Grubu’nun neden üç yıldır toplanmadığını soruyor. Kuneralp, “Her durumda bu toplantılar yapılabilirdi. Ancak, Türkiye AB üyeliğini tamamen unutmayı, ilişkileri germeyi tercih etti. Bu saatten sonra reform sürecini canlandırmak işe yaramayacak” yorumunda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye için “tam üyelik” yerine “stratejik ortaklık” istediğini, bu isteğin Almanya’da da karşılık bulduğunu belirten Kuneralp, “Ankara, ilişkileri temize çektiği konusunda samimiyetini açıkça ortaya koymalı ve idam haberlerinin konuşulduğu bir ortamdan daha şeffaf bir siyasî ortama geçmeli” tavsiyesinde bulundu.