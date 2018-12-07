ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ ARTİCLE 19: ŞEFFAFLIKTA EN HIZLI GERİLEYEN ÜLKE TÜRKİYE.

2014’ten 2917’ye kadar

Article 19’un yıllık raporunda Türkiye, şeffaflıkta 2014'ten 2017’ye kadar en çok gerileyen ülkelerin başında yer aldı. İnternet sansürü ve kullanıcıların yargılanmasının irdelendiği dijital alandaysa en çok geriye giden ikinci ülkeyiz.

Sivil alan, dijital medya

Mercek altına aldığı ülkeleri sivil alan, dijital medya, güvenlik ve şeffaflık başlıkları altında değerlendiren Article 19'a göre Türkiye bu dört konuda en hızlı gerileyen ilk beş ülkeden biri durumunda.

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Şeffaflıkta en hızlı gerileyen ülkeyiz

Sivil alan, dijital, medya, güvenlik ve şeffaflık başlıkları altında ülkeleri değerlendiren Article 19’a göre, Türkiye 4 konuda en hızlı gerileyen ilk beş ülkeden biri.

Uluslararası sivil toplum örgütü Article 19’a göre ifade özgürlüğü küresel çapta son 10 yılın en kötü seviyesinde. Yıllık raporunu yayınlayan kurum, 2017 yılında 78 gazeteci ile 312 insan hakları savunucusunun öldürüldüğüne, protesto gösterilerinde başvurulan şiddete ve internet sansürüne vurgu yaparak ifade özgürlüğü ile ilgili küresel kriz yaşandığına dikkat çekiyor. Raporda, dünya genelinde iktidarı elinde tutanların muhalifleri ‘sahte haber’ ve ‘vatan haini olarak ilân ederek susturmaya çalıştığı yazıldı. Norveç, İsviçre ve Danimarka 2017’de en iyi karne alan ülkeler olurken Orta Afrika Cumhuriyet’i ifade ve basın hürriyetinde en çok yol kateden ülkeler arasında öne çıkıyor. İfade hürriyetinde en kötü notu alansa Kuzey Kore.

İnternet sansüründe 2. ülke

Sivil alan, dijital, medya, güvenlik ve şeffaflık başlıkları altında ülkeleri değerlendiren Article 19’a göre Türkiye 4 konuda en hızlı gerileyen ilk beş ülkeden biri. Raporda Türkiye, şeffaflık konusunda 2014’ten 2017 yılına kadar en çok gerileyen ülkelerin başında yer aldı. Euronews’in haberine göre Türkiye, İnternet sansürü ve kullanıcılarının yargılanmasının irdelendiği dijital alandaysa en çok geriye giden ikinci ülke konumunda. Skalanın 0’dan 1’e kadar olduğu puanlamaya göre, Türkiye’nin notu beş alanda şöyle: Sivil alan: 0,33, Dijital: 0,16, Medya: 0,33, Güvenlik: 0,3, Şeffaflık: 0,16.