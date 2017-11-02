Şehidin ağlatan paylaşımı: Ya kabirde olsaydım!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bu sabah çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerden biri olan Şehit Piyade Er Erhan Karaca'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, "Ya şimdi kabirde olsaydım" adlı dini muhtevalı video paylaşımı yaptığı görüldü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerden biri olan Şehit Piyade Er Erhan Karaca'nın dün, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, "Ya şimdi kabirde olsaydım" adlı dini muhtevalı video paylaşımı yaptığı görüldü. Namaz kılmanın, helal lokmanın, dürüst olmanın öneminin anlatıldığı video izleyenleri ağlatırken video paylaşımına yorum yaparak üzüntülerini dile getiren yakınlarının yanında şehidi hiç tanımayanlar da yüzlerce yorum bıraktı. YENİ ASYA Haber Merkezi

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