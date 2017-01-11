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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Şehidin emaneti yerini terk etmedi

11 Ocak 2017, Çarşamba 15:23
İzmir'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Fethi Sekin'in her gün beslediği 'Arap' için kulübe koyuldu ama köpek polis noktasından ayrılmadı.

İzmir Adliyesi'ne bomba yüklü araçla saldıran PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in her gün beslediği 'Arap' isimli köpeğe Bayraklı Belediyesi ile hayvanseverler sahip çıktı. Belediye Arap'a soğuktan korunmak için patlamanın olduğu yere 'Arap' için kulübe koydu ve mama getirdi. Ancak 'Arap', kulübe yerine polis noktasından ayrılmadı.

ŞEHİDİN HER GÜN BESLEDİĞİ KÖPEK

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak düzenlenen bombalı terör saldırısı sırasında teröristlerle son kurşununa kadar çatışıp şehit düşen 3 çocuk babası trafik polisi Fethi Sekin, görev yaptığı kulübenin yanına gelen 'Arap' isimli köpeği her gün besliyordu.

KULÜBE YERİNE POLİSLERİN NÖBET TUTTUĞU YERDE DURUYOR

Çatışma anında görüntülerde koşarken görülen köpek, olayın şokunu henüz üzerinden atamadı. Bayraklı Belediyesi patlamanın yaşandığı polis nöbet yerinin yanına 'Arap' için kulübe koydu. Arap ise kendi kulübesi yerine polislerin nöbet tuttuğu yerde duruyor.

YENİ POLİS MEMURU HER GÜN DAMLASINI KOYUP YEMEĞİNİ VERİYOR

Altına serilen süngerin üstünde yatan Arap'ı, hayvanseverler de yalnız bırakmadı. Fethi Sekin'in şehit düşmesinin ardından onun yerine gelen Trafik Polisi Harun Kesici, Arap'a sahip çıktı. Kesici, patlama sırasında gözünden yaralanan Arap'a her gün veterinerin söylediği zamanlarda damlasını koyup, yemeğini veriyor.

"ONUN YOKLUĞUNU HİSSETTİRMEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Kesici, 'Fethi ağabeyin baktığı köpeğe artık ben bakacağım. Onun yokluğunu hissettirmeme ye çalışıyorum. Arap, patlamanın şokunu henüz üzerinden atamadı. Yaralı gözüne damla atıyorum. Yemek verip onu besliyorum" dedi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Öte yandan Sekin'in görev yaptığı kulübe ile şehit düştüğü yer, ziyaretçi akınına uğruyor. Çiçek bahçesine dönen yerde vatandaşlar önce dua ediyor ardından da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

DHA

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