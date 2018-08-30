Şehidin fotoğrafının kullanıldığı reklâm için dâvâ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülen Ömer Halisdemir’in fotoğrafının Şanlıurfa’da özel bir eğitim kurumunun reklâm afişinde kullanmasına ailesinden tepki geldi.

Aile, hukuki işlem başlatıldığını bildirdi. Şehidin kardeşi Soner Halisdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Prestij Özel Eğitim Kursu adındaki firma şehidimizin adını ve fotoğrafını Halisdemir ailesinden ve yetkili mercilerden izin almaksızın kazanç sağlamak amacıyla yazılı-görsel ve sosyal medya aracılığıyla reklamlarında kullanmalarından dolayı, devletimizin ve milletimizin adına şehitlerimizin manevî haklarını korumak adına hukuki işlem başlatılmıştır.

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