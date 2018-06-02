Şehit âlime gıyabi cenaze namazı

Kayseri’de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin’de hapishanede öldürüldüğü belirtilen Uygur İslâm âlimlerinden Abdulehad Barat Mahsum (86) için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazın sonrası yapılan açıklamada Uygurlar gözyaşına boğuldu. Hunat Camii’nde Cuma namazı çıkışında ellerine aldıkları al ve gök bayrak ile toplanan Uygurlar, 4 gün önce Çin’de hapishanede öldürüldüğü belirtilen Uygur İslâm âlimlerinden Abdulehad Barat Mahsum için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazı sonrası açıklama yapan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, “Ey İslâm âlemi, neredesiniz. Hani Mısır, Filistin ve Irak için seslenen kardeşlerim, oradaki mazlûmlara sahip çıkan insanlar, ülkeler ve bu ülkelerin devlet başkanları Doğu Türkistan’dakiler Müslüman, Türk değil mi? Doğu Türkistan’ı unutmayın. 35 milyon Müslüman’ın yaşadığı Doğu Türkistan’a sahip çıkın” dedi. DHA

Okunma Sayısı: 401

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.