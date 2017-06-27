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27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı...

27 Haziran 2017, Salı 10:34
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tekeli üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er 22 yaşındaki Oğuzhan Küçük’ün acı haberi, memleketi Karaman’daki ailesine ulaştı.

Oğlunun şahadet haberini alan baba Alaaddin Küçük, "Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa, şu an 3 el havaya ateş ederim" diye konuştu.

Karaman Vali Vekili Kaya Çelik ve askeri yetkililer, sözleşmeli er Oğuzhan Küçük’ün şahadet haberini vermek için ailesinin besicilik yaptığı merkeze bağlı Zengen Köyü'ne gitti.

Şehit Küçük'ün babası Alaaddin Küçük, köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çiftlikte yetkilileri karşısında görünce oğlunun şehit olduğunu anlayıp, heyetin konuşmasına fırsat vermeden üzerinin uygun olmadığını söyleyip değiştirmek için izin istedi.

Günlük kıyafetlerini giyip tekrar dışarı çıkan baba Alaaddin Küçük, ‘Oğlumun nasıl şehit olduğunu öğrenmek istiyorum?’ diye sordu.

'AYIP OLMASA GÜLER OYNARIM'

Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Yurdakul Türkmen’den oğlu Oğuzhan'ın nasıl şehit olduğunu öğrenen Alaaddin Küçük, "Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa şu an 3 el havaya ateş ederim’’ dedi.

Oğlunun acı haberini alan Şerife Küçük ile kızı Saliha gözyaşlarına boğuldu.

Bu sırada Alaaddin Küçük eşi ve kızını ağlamamaları konusunda uyararak, ‘’Bizi ayakta tutan şey dinimize ve vatanımıza olan inancımız. Sen değil miydin 15 Temmuz’da şehit olmak için dışarıya çıkan. Ne oldu şimdi, niye ağlıyorsun" diyerek susmalarını istedi.

Besi çiftliğinde oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Alaaddin Küçük, kendi otomobiliyle, eşi ve kızı ise ambulansla Karaman merkezdeki Zembilli Ali Efendi Mahallesi’ndeki evlerine geldi. Aile burada taziyeleri kabul ederken eve ve mahalleye Türk Bayrakları asıldı.

BABASI ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, KARDEŞİ SÖZLEŞMELİ ER

Baba Alaaddin Küçük’ün uzman çavuş iken 28 Şubat döneminde ordudan ihraç edildiği öğrenilirken, şehit Oğuzhan Küçük’ün ağabeyi  27 yaşındaki Mücahit Hazma Küçük’ün de Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi. 

Şehit Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük’ün cenazesinin, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek asker törenin ardından Karaman’da toprağa verilmesi bekleniyor.

DHA

Etiketler: şehit, şehit haberi
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