Şehit Binbaşı Dunca dualarla ebediyete uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca (43), Eskişehir'de ebediyete uğurlandı.

Şehit Dunca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile diğer yetkililer katıldı.

Şehidin cenazesi daha sonra Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin babası Kazım (76), annesi Hesna (72), kardeşleri Metin (48) ve Mustafa Dunca (32) ile eşi Lütfiye (41) ve kızı Zeynep Naz Dunca (13), törenin yapılacağı caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Kızı Zeynep Dunca, şehidin silah arkadaşları tarafından tabutun üzerine bırakılan beresini bir süre başına taktı.

Törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, İl Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Dunca'nın cenazesi, askeri törenin ardından Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Binbaşı Dunca'nın eşi: Eşim rahat uyuyacak

Afrin'deki askerlerin, kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdiği videolu mesajı izleyen şehit Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak." diye konuştu.