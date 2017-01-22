Şehit cenazesinde protokol krizi

Fırat Kalkanı Harekatı’nda El-Bab’da IŞİD tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can memleketi Hatay’da ebediyete uğurlandı.

Piyade Uzman Onbaşı Mete Can’ın (25) cenaze töreninde protokol krizi yaşandı. Cenaze töreninde ‘yetkili bir kişi’, protokolün önde olması gerektiği uyarısında bulunması üzerine şehit yakını sert tepki göstererek “Protokol bizim önümüzde değil! Biz onun amcasının oğluyuz. Protokol bizim önümüze geçemez! Tamam mı? Şimdiye kadar geçmediler tamam mı? Adam ölünce bu adam değerli olur!” diye isyan etti.

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