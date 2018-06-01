Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunu şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bir nebze de olsa içim rahatladı ama acım yine aynı, evlat acısını hiçbir şey hafifletmiyor." dedi.

Bülbül, yaptığı açıklamada, oğlunu şehit eden teröristlerin dün Giresun'un Güce ilçesinde etkisiz hale getirildiği haberini akşam haberlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından öğrendiğini söyledi.

"Onları kendi ellerimle öldürsem bile benim acım geçmez." ifadesini kullanan Bülbül, "Benim acım kolay kolay geçecek bir acı değil. Bana olan olmuş, zor süreçlerden geçiyorum. Evlat acısı Allah kimseye vermesin." diye konuştu.

Bülbül, acısını hiçbir şeyin dindiremeyeceğini vurgulayarak, duygularını "Bir nebze de olsa içim rahatladı ama acım yine aynı, evlat acısını hiçbir şey hafifletmiyor." sözleri ile dile getirdi.

Bülbül, her gün Eren'in mezarını ziyaret ettiğini belirterek, "Olay yeri kapının önünde, mezar arka tarafta. Ben Eren'i bırakamam. Eren geçen yıl bu zamanlar benimle beraberdi. Sabah yanımda olmasa da öğleden sonra mutlaka yanımda olurdu. Yine Eren gelecek diye bekliyorum, anne yüreği işte..." dedi.

Eren'in çektiği çilelerin aklına geldiğini ifade eden Bülbül, "O benim açmamış tomurcuk gülüm. Ben Eren'in çektiği çilelere, zor günlere yanıyorum." diye konuştu.

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