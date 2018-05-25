Şehit korucular duâlarla...

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 2 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.

İlçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Ayhan ve Adil Özer için Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Aralarında akrabalık bağı bulunan şehitler Ayhan ve Adil Özer’in Türk Bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Şehitlerin öz geçmişleri okundu ve duâ edildi. Şehitlerin naaşları silah arkadaşlarınca omuzlanarak helikoptere konulduktan sonra Şemdinli ilçesine uğurlandı. Törenin ardından şehitler Ayhan ve Adil Özer’in cenazeleri, defnedilmek üzere Kayalar Köyü’ne uğurlandı. AA

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