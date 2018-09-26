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26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Şehit korucular dualarla...

26 Eylül 2018, Çarşamba 17:42
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 2 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.

Şırnak 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa’nın Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dua edildi.

Şehitler Tosun ve Yerboğa’nın naaşları helallik alınmasının ardından omuzlarda ambulansa kadar taşındı. Cenazeler, daha sonra toprağa verilmek üzere helikopterle Çalışkan beldesine götürüldü.

Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı.

Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucunda güvenlik korucuları Tosun ve Yerboğa şehit düşmüş, 2 güvenlik korucusu da yaralanmıştı.

AA

Etiketler: şırnak, şehit, terörle mücadele
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