Şehit mübaşirin cenazesinde yürek yakan görüntü

İzmir şehidi Musa Can'ın cenazesi cemevinden uğurlandı. Uğurlama sırasında "Babam üşür" diye feryat eden kızı, tabutunun üstüne montunu örttü.

İzmir'de Bayraklı Adliyesi'ni havaya uçurmayı hedefleyen bombalı saldırı sırasında çıkan silahlı çatışmayı izlerken şehit düşen mübaşir Musa Can'ın cenaze töreni İzmir Karabağlar'daki Uzundere Cemevi'nde yapıldı. Alevi dedelerinin duları sırasında gözyaşları sel oldu. YÜZLERCE KİŞİ UĞURLADI Karabağlar ilçesindeki Uzundere Cemevi'nde düzenlenen törene Musa Can'ın çalışma arkadaşları ve siyasilerin de aralarında olduğu yüzlerce kişi katıldı. YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ Musa Can'ın yakınları ve kızları herkesi ağlattı. Can'ın kızları bir süre babasının tabutunu bırakmak istemedi. "Babam üşür" diye feryat eden kızlar, tabutunun üstüne montlarını örttü. 3 çocuk babası Musa Can, törenin ardından Uzundere Mezarlığı'nda toprağa verilecek. DHA

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