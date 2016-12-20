Şehit oğlu polis 'terör propagandası' davasından beraat etti

Zonguldak'ta babası 9 Ekim 1994 tarihinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 23 yaşındaki Murat Kızgın, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Gökçebey İlçe Tarım ve Gıda Hayvancılık Müdürlüğü’nde memur Murat Kızgın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi iddiaya göre, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, 'Allah'ım inşallah düşündüğüm şey oluyordur. Kurtar bizi bunlardan' yazısını paylaştı. İdari soruşturma kapsamında 8 Ağustos'ta görevinden uzaklaştırılan Murat Kızgın, 9 Kasım'da görevine iade edildi. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkamesi’nde, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan Murat Kızgın, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yagrılanan sanık savunmasında, 15 Temmuz gecesi yapılan kalkışmayı televizyondan izlediğini söyleyerek şöyle dedi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir grubun olduğunu, darbecilerden kurtarılmamız gerektiğini kast ederek böyle bir paylaşımda bulundum. Kesinlikle darbenin başarıya ulaşmasını amaçlamadım. Yazıyı paylaştığım sırada bu kalkışmanın terör örgütü tarafından yapıldığı belli değildi. Üstelik babam 1994 yılında askerdeyken şehit düştü. Şehit çocuğuyum. Terör örgütü yanında olmam mümkün değildir. Ben bu paylaşımımı arkadaş listemdeki kişiler tarafından yanlış anlaşılması nedeniyle sildim. Ben terör örgütünün yanında değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Vatanın ve milletin bütünlüğüne kast eden tüm hainlerin karşısındayım."

Mahkeme heyeti, söz konusu paylaşımın temenniden ibaret olduğu, temenninin ise neye yönelik olduğunun tam anlaşılamadığı, ayrıca FETÖ/PDY örgütüyle bağlantısına dair de herhangi bir emare tespit edilemediği gerdekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

Babası Jandarma Er Mustafa Kızgın, 9 Ekim 1994 tarihinde PKK'lı teröristlerle girilen çatşımada 21 yaşında şehit olan Murat Kızgın, adiye çıkışında yaptığı açıklamada, "Başımıza geldi. Allah’a şükür beraat ettik. Allah bir daha göstermesin" dedi.