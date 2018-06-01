Şehit olan 3 asker memleketlerine uğurlandı...

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 3 asker, Hakkari'den memleketlerine uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç, Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş ve Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Şehitlerin cenazeleri silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Şehitlerden Koç'un cenazesi Amasya, Aktaş'ın naaşı Tokat, Demir'in cenazesi de Bilecik'e uğurlanmak üzere Van'a gönderildi. Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman ile Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AKP İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, asker ve polisler de katıldı. AA

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