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24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Şehit Ömer Halisdemir'le son konuşmasını anlattı...

24 Ocak 2017, Salı 13:40
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

Güzeloğlu tarafından karşılanan Halisdemir, daha sonra Valilik anı defterini imzaladı. Ziyarette konuşan Halisdemir, terörle mücadelede şehit olanlara rahmet, gazilere de şifa diledi.

Şehit oğlunun vatanını çok sevdiğini ifade eden Halisdemir, "Vatana çok emek verdi, hizmet etti. Şükürler olsun bizlere şehadetlik verdi. Sizlere bizleri kavuşturdu. Türk milletine teşekkür ediyorum. Bilhassa annelere çok teşekkür ediyorum. Ömer Halisdemir ismini annelerimiz tamamen yaşattı." diye konuştu.

15 Temmuz'da şehit oğluyla aralarında geçen telefon konuşmasını anlatan Halisdemir, şöyle konuştu:

"O gün saat 9 sularında annesiyle oturuyorduk. Rahmetlik telefon etti. 'Baba ben yerimde duramıyorum, çok hırslıyım' dedi. Yaklaşık 20 yıllık askerdi, böyle bir şey bana söylemedi. Ben de 'Oğlum bir su iç, besmele çek' dedim. Artık Yaradan mı bana söyletti bilmiyorum. Oğlum 'Korkma, her zaman hazırlığını yapıyorsun, elin belinde oluyor' dedim. O da 'Tamam baba, hazırım' dedi. Ondan sonra da bizim kasabamızın lambaları gittiği için fazla bir diyalog kuramadık. Ömer'in böyle doğuda, Afganistan'da, Irak'ın kuzeyinde her yerde görev yapıp da Ankara'ya rahat bir yere geldiğini biz biliyorduk. Şükürler olsun bayrağını, devletini, milletini seven bir çocuktu. Şükürler olsun aslanlar gibi vazifesini yaptı. Bizi yalnız bırakmadığı için Türk milletine sonsuz teşekkür ediyorum. "

"Bu milletin Halisdemirleri bitmez"

Kocaeli Valisi Güzeloğlu da Halisdemir ve tüm şehitleri rahmetle anarak gazilere şifa diledi.

Ömer Halisdemislerin her zaman yaşatılan ve anılan kahramanlar olacağına işaret eden Güzeloğlu, Halisdemir'in doğduğu yere park yapıldığını anımsattı.

Güzeloğlu, Halisdemir'in ailesine teşekkür ederek, "Bu milletin Halisdemirleri bitmez, bitmeyecek. Bu devleti, bu milleti yıkmak ve bölmek isteyenlerin karşısında çelikleşmiş imanın temsilcisi Ömer Halisdemirler hiç tükenmeyecek. Allah tüm şehitlerimizden ve Ömer Halisdemir'den razı olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Halisdemir, Vali Güzeloğlu'na Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Güzeloğlu da Halisdemir'e çini işlemeli vazo hediye etti.

Konuyla ilgili yazı ve haberler:

''Babama bile bu kadar ağlamadım''

Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra 30 kurşunla şehit edilen Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir için '30 kuş' şiirini yazan şair Dursun Ali Erzincanlı, Niğde'nin Bor İlçesi'ndeki şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i ziyaret etti.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/babama-bile-bu-kadar-aglamadim_407191

Şahin Bey’den Şehit Ömer’e

Tarihe şânla, şerefle geçen iki şahsiyet: Antep şehidi Şahin Bey ve Ankara şehidi Ömer Bey.

Hem dirayetleri, hem işgale karşı kilit rol oynamaları, hem de aynı yaşlarda (42-43) şehit düşmeleri itibariyle, aralarında ciddî benzerlikler var... Her ikisini de rahmetle yâdettikten sonra, şimdi onları biraz daha yakından tanımaya çalışalım.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/sahin-bey-den-sehit-omer-e_405918

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe girişimi
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