Şehit polis dualarla uğurlandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy için İl Emniyet Müdürlüğünde ve görev yaptığı Banaz ilçesinde tören düzenlendi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü önünde İstiklal Marşı ve şehit Aksoy'un öz geçmişi okundu.

Törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, çok üzgün olduklarını, Aksoy'u peygamberlik makamından sonra en yüce mertebe olan şehitliğe uğurladıklarını belirtti.

Şehit Aksoy'un, görevi esnasında halkın huzuru ve güvenliği için ihbar üzerine gittiği olaya müdahale ederken menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren Kocabıyık, "Şehidimizin annesine ve babasına böyle kahraman bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki şehidimiz inşallah Peygamber Efendimize komşu olacaktır." dedi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise insanların çok çalışarak birçok makam mevki elde edebileceğini, ancak şehitliğin başka bir şey olduğunu dile getirerek, "Bizim milletimiz için de bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

Naaşı görev yaptığı Banaz ilçesine götürülen Mehmet Aksoy için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde de tören düzenlendi.

Buradaki törene, şehidin eşi Arzu, çocukları Aziz Ateş ve Bade Mine ile Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, şehit polisin mesai arkadaşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çağlar, polis memuru AKsoy'un görevi başında şehit olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Dualar okunup İlçe Müftüsü Remzi Karadoğan'ın helallik istemesinin ardından şehit polisin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine gönderildi.