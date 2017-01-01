Şehit polis memuru 22 yaşındaydı

İstanbul'daki terör saldırısında 22 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız şehit oldu. Genç polis memuru, 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit edilen meslektaşları için sosyal paylaşım sitesinde, "Bir sedyeye koyuldu hayâlleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız; 20, 21, 22?" yazmıştı.

İstanbul'da terör saldırısının düzenlendiği gece kulübünün önünde görevli polis memuru Burak Yıldız da hayatını kaybeden isimlerden. 22 yaşındaki Burak Yıldız'ın ailesinin oturduğu Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki eve giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde haberi ailesine verdi. Polisin evinin önüne kurulan taziye çadırına giden İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehidin ablası Leyla Yıldız'a ve yakınlarına başsağlığı diledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Toroslar Kaymakamı Kaya Çıtak da taziye ziyaretinde bulundu. Üç çocuklu ailenin en küçüğü olan Burak Yıldız'ın 1,5 yıllık polis olduğu ve İstanbul'da polislik yapan ağabeyi Murat Yıldız'la aynı evde kaldığı öğrenildi. Arkadaşları için paylaşım Burak Yıldız'ın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit edilen meslektaşları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Yıldız'ın paylaştığı fotoğrafın altına, "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayâlleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız; 20, 21, 22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaşlı ailelerine sabır versin. Mekânınız cennet olsun kardeşlerim" yazdığı görüldü. AA

Okunma Sayısı: 848

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.