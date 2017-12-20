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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Şehit polis memuru Can, ebediyete uğurlandı...

20 Aralık 2017, Çarşamba 15:04
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulamada kazaen şehit olan polis memuru Hakan Can, memleketi Erzincan'da ebediyete uğurlandı.

Şehit Can'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, sabah saatlerinde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan, helallik alınması amacıyla cenaze nakil aracıyla polis eskortu eşliğinde Üzümlü ilçesi Geyikli Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Can'ın cenazesi, helallik alınması sonrası getirildiği Terzibaba Camisi önündeki katafalka konuldu. Burada şehit Can için öğlen vakti tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası Halil, annesi Safiye, eşi Sevgi Can ile kardeşleri Ercan, Gökhan ve Sedat Can'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AKP Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, 3. Ordu Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Müftü Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Can'ın naaşı, tören mangasınca ve vatandaşların tekbirleri eşliğinde bir süre omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Şehit Can'ın cenazesi daha sonra Terzibaba Mezarlığı'ndaki şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Defin işlemi sırasında şehit polis memuru Can için Kur'an-ı Kerim okundu.

Oğullarını ziyaret edecekleri gün, cenazesini defnettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Bakanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra törene bazı bakanlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü adına da çok sayıda çelenk gönderildi.

Şehit Hakan Can'ın babası Halil, annesi Safiye Can'ın şehit olan oğullarını görmek için hazırlık yaptıkları ve bugün havayolu ile Ankara'ya gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Siirt-İstanbul seferini yapan 56 AP 616 plakalı yolcu otobüsü, Gölbaşı Sanayi uygulama noktasında durdurulmuştu.

Durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen zanlı Zeynel İ'nin, üst araması yapılmak istenirken kaçmasıyla yaşanan kovalamacada polis memuru Hakan Can, açılan uyarı ateşi sırasında meslektaşları tarafından kazaen vurulmuştu.

Ağır yaralanan Can, yoldan geçen özel bir araçla kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Uyuşturucu ve bazı asayiş suçlarından emniyette kaydı bulunan zanlı ise yakalanmıştı.

AA

Etiketler: erzincan, ankara, şehit, polis
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