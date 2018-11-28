"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Şehit polis memuru Öztekin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

28 Kasım 2018, Çarşamba 16:22
Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Batman'dan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirilen şehit Öztekin'in (50) cenazesi, Cami Kebir Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından vatandaşların omuzlarında Kemertaş Mezarlığı'na götürüldü.

Camiden mezarlığa kadar yürüyüş yapan vatandaşlar sık sık tekbir getirerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Mezarlık önünde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AKP Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, şehidin yakınları ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kemertaş Mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Soylu, şehidin cenazesini bir müddet omzunda taşıdı. Şehidin eşi Selda Öztekin'e sarılan Soylu, başsağlığı dileğinde bulundu.

Törene katılan şehidin eşi Selda Öztekin ile çocukları, şehidin ağabeyi Varol Öztekin ve kardeşi Nigar Öztekin gözyaşı döktü.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Öztekin'in, 2014 yılından bu yana Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

Batman'da dün akşam Hilal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Öztekin kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, evdeki 4 yaşındaki çocuğu rehin alarak kendisine siper etmesi dolayısıyla güvenlik güçlerinin hassas davrandığı, şehit düşen polis memurunun da çocuğa zarar gelmemesi için yoğun çaba gösterdiği belirlenmişti.

AA

Etiketler: batman, polis, şehit, terörle mücadele
Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakanlık açıkladı: Dede Korkut UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girdi

    Kudüs'te bugün de yıkım vardı: "Aç ve açıkta kalsak da Kudüs'ten gitmeyeceğiz"

    '17 kulübün görüş birliğiyle' Kulüpler Birliği'nden Göçek ve Özkahya çağrısı

    Şehit polis memuru Öztekin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Temsilcilerimiz Avrupa Ligi'nde 5. maçlarını oynayacak

    Beton bloğun altında kalan işçilerden biri sağ kurtarıldı

    Asgari ücretli işçi 'nasıl geçindiğini' anlatacak

    Yayın yasağı getirildi

    'Kimse endişe etmesin'
    📷

    12 yılda tamamlandı: 'Birçok ülkede ve şehirde yüz binlerce kişi gördü'

    'Çalışanları bol tatilli bir yıl bekliyor'

    2015 yılında şehit edilmişti... Şehit Binbaşı Kulaksız’ın kanı yerde kalmadı

    Avustralya alarma geçti: 'Her an evlerinizden ayrılmaya hazır bulunun"

    Almanya'da petrol kıtlığı baş gösterdi

    Edirne'de zor saatler

    Mustafa Asım Köksal rahmetle yad ediliyor...

    Güney Afrika'dan İsrail'e "Yahudi ulus devlet" kanunu tepkisi

    Ege Denizi'nde art arda depremler

    Galatasaray 276. Avrupa sınavında Lokomotiv Moskova'nın misafiri olacak

    Meksika, ABD’ye nota verdi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Üç güzel haber
    Genel

    Yüzyılın iftirasını reddediyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız
    Genel

    Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuzey Suriye’de yine neler oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Husûmet tohumlarına fırsat vermeyelim
    Mustafa ORAL

    Denizli’de Bir Burç: Hacı Hasan Feyzî Efendi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Edirne'de zor saatler
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset ve idarede ölçü dindarlık değil; bilgi ve maharettir
    Sebahattin YAŞAR

    Ellerinizi en son ne zaman yıkadınız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.