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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Şehit polis memuru Sekin'in çocukları karnelerini aldı

20 Ocak 2017, Cuma 12:15
İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla birçok kişinin ölmesini önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in 3 çocuğu, babalarının isminin verildiği okulda karnelerini aldı.

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak'taki terör saldırısında şehit olan Sekin'in Bayraklı ilçesinde ismi verilen Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'nda, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması nedeniyle karne töreni düzenlendi.

Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehit polis memuru Sekin'in farklı okullarda eğitim alan çocukları Burak Tolunay, Nisa Nur, Zeynep Dila, anne Rabia Sekin ile okul öğrencileri katıldı.

Vali Ayyıldız ve protokol üyeleri, okulda yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi, sınıfları dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Şehit polis memuru Sekin'in çocuklarıyla bir süre görüşen Vali Ayyıldız, 4. sınıf öğrencisi Nisa Nur, 5. sınıf öğrencisi Burak Tolunay Sekin'in takdir ve onur belgesini, 10. sınıf öğrencisi Zeynep Dila Sekin'in de teşekkür ve onur belgesini verdi.

Vali Ayyıldız, terör saldırısında kahramanca şehit olan Fethi Sekin'in isminin okula verildiğini anımsatarak, "Fethi Sekin'in evlatları bizim de evlatlarımız, onlar iftihar ve takdir belgelerini çok başarılı bir öğrencilik döneminden sonra aldılar. Ömürlerinde mutluluk, güzellik ve inşallah böyle yiğit bir babanın evladı olmanın onurunu taşıyacaklar, onlara tekrar başarılar diliyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise 688 bin 690 öğrencinin 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısını bitirdiğini, bunlardan 56 bin 506'sının birinci sınıf öğrencisi olduğunu ve bu yıl ilk kez karne aldığını söyledi.

Yahşi, öğrencilerin yarı yıl tatilini iyi değerlendirmelerini isteyerek bütün çocukların kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. 

AA

Etiketler: fethi sekin
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