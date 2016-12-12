Şehit sayısı 39 oldu...

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan bankacı Selin Çelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün meydana gelen patlama sırasında Taksim'e giden dolmuşta yaralanan 28 yaşındaki bankacı Selin Çelik, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan Selin Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çelik'in otopsi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şehit sayısı 39'a yükseldi. Bunların 30'u polis memuru, 8'i sivil, bir kişinin ise kimliği tespit edilemedi. Konuyla ilgili ayrıntılı haber: Acı haberi Bakan Soylu açıkladı! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/aci-haberi-bakan-soylu-acikladi-sehit-sayisi-38-oldu_418005 DHA

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