Şehit sayısı 44'e yükseldi

İstanbul Beşiktaş'ta önceki gece düzenlenen hain saldırılarda acı daha da katlandı. Şehit düşenlerin sayısı 44'e yükseldi, 150'den fazla kişi de yaralı.

Beşiktaş Vodafone Arena'da cumartesi akşamı maç çıkışı sırasında bombalı araç ve canlı bomba ile gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit sayısı bugün 44'e yükseldi. 150'den fazla yaralı ise hastanelerde tedavi altında. POLİSLERİN TOPLANDIĞI NOKTAYA SALDIRMIŞLARDI Cumartesi akşamı Beşiktaş Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının bitmesinin ardından Bursaspor taraftarının staddan çıkışının sonrasında Çevik Kuvvet polislerinin toplandığı noktaya bombalı araçla saldırı gerçekleştirilmişti. KAHRAMAN POLİSLER CAN KAYBININ ARTMASINI ÖNLEDİ Maçka Parkı'nın Bayıldım Caddesi girişindeki Çevik Kuvvet otobüslerine doğru yürüyen canlı bombayı hedefine 10 metre kala fark eden polisler, can kaybının daha da büyümesini önledi. Canlı bombayı durduran 5 kahraman polis arkadaşlarını kurtardı ancak kendileri şehit oldu. Saldırıyla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. DHA

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