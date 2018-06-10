Şehit Uğur Sağlam ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Uğur Sağlam, memleketi Van'da toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Uğur Sağlam için memleketi Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi. Lice ilçesinde, 24 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit düşen Sağlam’ın, Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kaymakamlık bahçesine getirildi. Şehidin naaşı, öz geçmişinin okunması, cenaze namazının kılınması ve duanın ardından silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehit Sağlam'ın nişanlısı Tuba Bıcakçı, törene şehidin askeri kıyafetlerini giyerek katıldı. Binlerce kişinin katıldığı törende, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, tekbirlerle mezarlığa yürüdü. Halim Hoca Mezarlığı'na getirilen Sağlam'ın cenazesi, dualarla toprağa verildi. Törene şehidin ailesi, Erciş Kayamakamı Mehmet Şirin Yaşar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, askeri erkan, kurum amirleri, AK Parti ve MHP milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı. AA

Okunma Sayısı: 261

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.