Şehit uzman çavuş duâlarla uğurlandı

Erzincan’da, İliç Kaymakamlığı’na ait çift kabinli kamyonetin şarampole düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba’nın cenazesi, memleketi Düzce’de düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Erzincan’da düzenlenen törenin ardından memleketi Düzce’ye gönderilen ve gece hastane morgunda bekletilen şehidin cenazesi, Kalıcı Konutlar Yeşiltepe Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Furkan Kaplanbaba’nın cenazesi, Düzce Şehitliğine defnedildi. Kaplanbaba, Çarşamba günü Erzincan’da İliç Kaymakamlığı’na ait çift kabinli kamyonetin şarampole düşmesi sonucu şehit olmuştu. AA

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