Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik genelge Resmi Gazete'de yayınlandı

Hizmetli unvanlı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yıldırım, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında kamu idarelerinde istihdam edildiğini belirtti. Söz konusu hak sahipliği kapsamının bir devlet politikası olarak genişletildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarında istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanmasının Hükümet olarak her zaman gözettikleri öncelikleri ve vefa borcu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu çerçevede kamu idarelerince, öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir." AA

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